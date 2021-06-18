Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении 19-20 июня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении 19-20 июня

Татьяна Плотникова

Общество

Расписание ряда пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги будет скорректировано 19 и 20 июня, в связи с этим будут запущены компенсационные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Как уточняет перевозчик, в ночь с субботы на воскресенье (с 19 на 20 июня) с 21:10 до 6:45 будет изменено расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. В указанное время составы на участке Савеловская — Марк будут ходить по одному пути в реверсивном режиме.

Кроме того, будет увеличен интервал между поездами, часть составов проследуют по укороченному маршруту, некоторые платформы временно будут работать в реверсивном режиме (принимать составы как из Лобни, так и из Москвы), а ряд электричек выведут из расписания.

Для удобства пассажиров назначаются компенсационные автобусы. Один из них 19 июня в 19:50 отправится с автостанции Дмитрова до станции «Большая Волга», с несколькими остановками. 20 июня в 10: 30 компенсационный автобус запустят от станции «Савелово» до станции «Вербилки», с рядом остановок.

Проезд в компенсационных автобусах осуществляется при предъявлении билетов на электрички соответствующего маршрута, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что электрички Казанского направления Московской железной дороги с 21 июня по 15 июля будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами на путях.

Читайте также:
ЦППКМосковская железная дорогакомпенсационные автобусы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте