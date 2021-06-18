Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении 19-20 июня

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Расписание ряда пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги будет скорректировано 19 и 20 июня, в связи с этим будут запущены компенсационные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Как уточняет перевозчик, в ночь с субботы на воскресенье (с 19 на 20 июня) с 21:10 до 6:45 будет изменено расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. В указанное время составы на участке Савеловская — Марк будут ходить по одному пути в реверсивном режиме.

Кроме того, будет увеличен интервал между поездами, часть составов проследуют по укороченному маршруту, некоторые платформы временно будут работать в реверсивном режиме (принимать составы как из Лобни, так и из Москвы), а ряд электричек выведут из расписания.

Для удобства пассажиров назначаются компенсационные автобусы. Один из них 19 июня в 19:50 отправится с автостанции Дмитрова до станции «Большая Волга», с несколькими остановками. 20 июня в 10: 30 компенсационный автобус запустят от станции «Савелово» до станции «Вербилки», с рядом остановок.

Проезд в компенсационных автобусах осуществляется при предъявлении билетов на электрички соответствующего маршрута, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что электрички Казанского направления Московской железной дороги с 21 июня по 15 июля будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами на путях.