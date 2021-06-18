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Синоптик предупредил россиян о предстоящих погодных аномалиях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик предупредил россиян о предстоящих погодных аномалиях

Татьяна Плотникова

Общество

С субботы, 19 июня, в ряде российских регионов прогнозируется аномальная погода с существенным отклонением температуры от климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в Свердловской, Челябинской и Омской областях столбики термометров опустятся на четыре-шесть градусов ниже нормативных значений, затем похолодание придет и в Новосибирскую область.

По ночам в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске ожидается не более семи-десяти градусов тепла, днем — до 16-18 градусов.

В то же время на востоке Красноярского края и в Якутии установится аномально жаркая погода, температура будет превышать норму на восемь-двенадцать градусов, предупредил Вильфанд. В Якутске показатель достигнет 25-27 градусов, в более северо-восточных регионах — до 30 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зной в Москве сохранится минимум до 23 июня, а затем могут пойти освежающие грозовые дожди.

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