«Грозовая деятельность»: синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди

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Зной продлится в столице минимум до 23-го числа, а после могут пойти освежающие грозовые дожди. Об этом в четверг, 17 июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Зной будет до среды как минимум — 6 суток. Дальше может включиться грозовая деятельность во второй половине недели, освежающие грозовые дожди собьют температуру, — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аномальная жара придет в Москву с 19 июня. Напоминаем, что из-за жаркой и солнечной погоды стоит внимательно следить за своим состоянием и заранее озаботиться защитой от излишнего воздействия ультрафиолета.