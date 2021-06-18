Инфекционист объяснил, можно ли заболеть после вакцинации от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вероятность заболеть после вакцинации от коронавирусной инфекции существует, однако препарат поможет перенести болезнь существенно легче. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Специалист пояснил, что из-за индивидуальных особенностей некоторые люди могут реагировать на вакцину не так, как ожидается: стандартная дозировка может оказаться для них недостаточной или, наоборот, избыточной.

Поскольку вакцины представляют собой иммунно-модулирующие препараты, реакция организма может отличаться. Производители вакцины открыто предупреждают, что ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту, напомнил Поздняков.

Медик также рассказал, что значительное воздействие инфекции может «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту, поэтому даже после вакцинации рекомендуется соблюдать профилактические меры.

Тем не менее, даже при большой вирусной нагрузке запустится иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом: сработают иммуноглобулины G, если заболевание и разовьется, человек перенесет его значительно легче. В таком случае коронавирус, вероятнее всего, будет похож на обычное ОРВИ, без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов, рассказал Поздняков РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что задачей каждого россиянина в настоящее время является вакцинация от коронавируса, чтобы можно было сохранить жизнь и здоровье родных.