Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 18 июня, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 26—29 градусов, в Подмосковье — от 23 до 28 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется слабый, переменного направления. Атмосферное давление будет достигать 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 40 процентов. Содержание кислорода в воздухе — пониженное, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с субботы, 19 июня, в ряде российских регионов прогнозируется аномальная погода с существенным отклонением температуры от климатической нормы.