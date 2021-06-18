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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня

Татьяна Плотникова

Город

В пятницу, 18 июня, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 26—29 градусов, в Подмосковье — от 23 до 28 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется слабый, переменного направления. Атмосферное давление будет достигать 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 40 процентов. Содержание кислорода в воздухе — пониженное, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с субботы, 19 июня, в ряде российских регионов прогнозируется аномальная погода с существенным отклонением температуры от климатической нормы.

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