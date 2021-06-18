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База данных мутаций COVID-19 появилась в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

База данных мутаций COVID-19 появилась в России

Татьяна Плотникова

Общество

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал Национальную базу данных геномных последовательностей вируса COVID-19, которая аккумулирует сведения о мутациях коронавируса.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, согласно правительственному распоряжению, в стране введена в действие платформа «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain». Платформа включает в себя базу данных и программное обеспечение, что дает возможность агрегировать информацию о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные.

В базе данных содержатся сведения о нуклеотидных последовательностях COVID-19 и их мутациях, распространенных в тех или иных российских регионах. Эту информацию можно использовать для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов.

Специальное программное обеспечение позволяет анализировать результаты секвенирования, определять вероятный штамм вируса, формировать стандартизированные отчеты, загружать образцы, предназначенные для дальнейшего секвенирования. Платформа при необходимости может быть также использована как база для мониторинга за другими инфекциями.

Все научные учреждения РФ, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированные в качестве пользователей портала базы данных, могут выложить изучаемые геномные последовательности. Обладатели регистрационных удостоверений могут пользоваться информацией из базы данных, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы, болеющие коронавирусом, носят его новый штамм, что осложняет борьбу с пандемией. Новый штамм более агрессивный, тяжелее переносится и стремительнее распространяется. Это, в частности, приводит к большему числу госпитализаций, отметил глава города.

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