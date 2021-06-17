Сергей Собянин рассказал о появлении нового штамма COVID-19 в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Жители столицы, болеющие коронавирусом, носят его новый штамм, что осложняет борьбу с пандемией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 июня.

— К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует, — рассказал глава города.

Мэр отметил, что новый штамм более агрессивный, тяжелее переносится и стремительнее распространяется. Это, в частности, приводит к большему числу госпитализаций, приводит слова главы города РИА Новости.

Собянин в среду, 16 июня, подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.