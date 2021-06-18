Минобороны РФ рассказало о ходе учений в Тихом океане
Российские корабли и авиация отработали задачи по отражению воздушной атаки в Тихом океане. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, Тихоокеанский флот и воздушные военные судна проверяли надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей.
— Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения, — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, военно-морская техника отработала поиск субмарин условного противника, пишет ТАСС.
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