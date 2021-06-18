Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минобороны РФ рассказало о ходе учений в Тихом океане
Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

Минобороны РФ рассказало о ходе учений в Тихом океане

Полина Долганова

Политика

Российские корабли и авиация отработали задачи по отражению воздушной атаки в Тихом океане. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, Тихоокеанский флот и воздушные военные судна проверяли надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей.

— Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения, — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, военно-морская техника отработала поиск субмарин условного противника, пишет ТАСС.

Читайте также:
Тихий океанРоссияАрмия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте