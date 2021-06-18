Новый сериал о приключениях Чип и Дейла запустят летом

Кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Компания Walt Disney объявила о выходе нового сериала о приключениях бурундуков по имени Чип и Дейл. Сериал появится на стриминговой платформе Disney+ 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей официальной странице в Twitter.

Новый мультсериал получил название«Chip 'n' Dale: Park Life» («Чип и Дейл: Жизнь в парке»).

— С этим открытием в два раза веселее! Chip 'n' Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля, — написала пресс-служба.

К сообщению также был прикреплен короткий тизер. В нем бурундуки Чип и Дейл пытаются поделить между собой желудь. Однако в конечном итоге этот желанный плод не достается никому из них.