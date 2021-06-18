Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы
Свыше 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на утро пятницы, 18 июня.
Так, в аэропорту Домодедово задерживаются 24 рейса, один рейс отменен. В Шереметьеве два рейса задержали и два отменили.
Кроме того, по данным сервиса, во Внукове задержано два рейса, 11 отменено.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО