Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на утро пятницы, 18 июня.

Так, в аэропорту Домодедово задерживаются 24 рейса, один рейс отменен. В Шереметьеве два рейса задержали и два отменили.

Кроме того, по данным сервиса, во Внукове задержано два рейса, 11 отменено.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО