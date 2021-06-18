Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты Роскачества назвали самые эффективные средства от комаров и клещей
Фото: pixabay.com/ru

Эксперты Роскачества назвали самые эффективные средства от комаров и клещей

Илья Ашуров

Общество

Эксперты некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) определили наиболее эффективные и безопасные репелленты-спреи от комаров и клещей, исследовав продукцию 20 производителей.

Основным критерием в определении качества вещества было содержание и безопасность действующего вещества. Наиболее эффективным в борьбе против комаров и клещей признано вещество ДЭТА (диэтилтолуамид — прим. «ВМ»), но в то же время оно и самое токсичное.

— Если на этикетке имеется указание, что средство не только от насекомых, но и от клещей, сразу обращайте внимание на концентрацию. ДЭТА в таком средстве должно быть не меньше 30 процентов, а лучше 50 процентов, иначе спрей будет бесполезным. На кожу такое средство наносить нельзя — только на одежду, — отметил эксперт.

Не столь эффективно, но менее токсично вещество IR3535. Его часто применяют при изготовлении репеллентов для беременных женщин и детей.

В первую пятерку рейтинга Роскачества вошли репелленты «Дэта», «Тайга», Drago family, OFF! и Help. Эффективность этих средств в борьбе с комарами составила более 93 процентов. Эти средства защищают от комаров в течение 3,5–8,5 часа при нанесении на кожу и около пяти дней, если нанести на одежду.

Кроме того, эксперты посоветовали всегда проверять срок годности репеллент-спрея перед покупкой, изучать концентрацию действующего вещества, а также обращать внимание на категорию: первая, вторая или третья. Чем выше категория, тем лучше репеллент. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Читайте также:
средства от комаровкомарклещ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте