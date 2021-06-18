Эксперты Роскачества назвали самые эффективные средства от комаров и клещей

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Эксперты некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) определили наиболее эффективные и безопасные репелленты-спреи от комаров и клещей, исследовав продукцию 20 производителей.

Основным критерием в определении качества вещества было содержание и безопасность действующего вещества. Наиболее эффективным в борьбе против комаров и клещей признано вещество ДЭТА (диэтилтолуамид — прим. «ВМ»), но в то же время оно и самое токсичное.

— Если на этикетке имеется указание, что средство не только от насекомых, но и от клещей, сразу обращайте внимание на концентрацию. ДЭТА в таком средстве должно быть не меньше 30 процентов, а лучше 50 процентов, иначе спрей будет бесполезным. На кожу такое средство наносить нельзя — только на одежду, — отметил эксперт.

Не столь эффективно, но менее токсично вещество IR3535. Его часто применяют при изготовлении репеллентов для беременных женщин и детей.

В первую пятерку рейтинга Роскачества вошли репелленты «Дэта», «Тайга», Drago family, OFF! и Help. Эффективность этих средств в борьбе с комарами составила более 93 процентов. Эти средства защищают от комаров в течение 3,5–8,5 часа при нанесении на кожу и около пяти дней, если нанести на одежду.

Кроме того, эксперты посоветовали всегда проверять срок годности репеллент-спрея перед покупкой, изучать концентрацию действующего вещества, а также обращать внимание на категорию: первая, вторая или третья. Чем выше категория, тем лучше репеллент. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.