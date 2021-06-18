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Экс-супруга Бена Аффлека запретила ему знакомить детей с Дженнифер Лопес
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-супруга Бена Аффлека запретила ему знакомить детей с Дженнифер Лопес

Анастасия Колоскова

Общество

Бывшая супруга актера Бена Аффлека Дженнифер Гарнер запретила ему знакомить общих детей с певицей Дженнифер Лопес, с которой он спустя 17 лет возобновил отношения. Об этом сообщило издание In Touch со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам Гарнер, в настоящее время еще «недопустимо рано» знакомить Серафину, Вайолет и Сэмас с Лопес. Она объяснила свое решение опасением, что дети привяжутся к новой пассии отца, а затем будут переживать, если их отношения закончатся.

Гарнер напомнила, что не так давно уже произошла аналогичная ситуация. Она имела в виду роман Аффлека с актрисой Аной де Армас и их громкое расставание в феврале.

Кроме того, бывшая супруга актера призналась, что не уверена на сто процентов, что отношения актера с Лопес будут удачными, так как когда-то их союз дал трещину прямо накануне свадьбы.

Гарнер не показалось убедительным то, что сама Лопес уже познакомила с актером своих детей от Марка Энтони — Макса и Эмму, уточнив, что не собирается следовать ее примеру.

Напомним, на днях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали в момент поцелуя в ресторане, где они отмечали день рождения сестры певицы.

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