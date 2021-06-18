Изменен маршрут автобуса № 34 в связи с проведением дорожных работ на востоке Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, 5-я Парковая улица Карта всех событий

В связи с проведением дорожных работ на востоке столицы изменен маршрут следования автобуса № 34. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Из-за дорожных работ на Измайловском бульваре в районе пересечения с 5-й Парковой улицей временно изменена трасса следования автобуса № 34, — написала пресс-служба в своем Telegram-канале.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей автобусов.