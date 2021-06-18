Губернатор Калужской области Шапша госпитализирован с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Губернатор Калужской области Владислав Шапша госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Он оценивает свое состояние как «нормальное». Об этом стало известно в пятницу, 18 июня.

По его словам, он находится в ковидном отделении одной из Калужских больниц.

— Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние нормальное, болезнь проходит в легкой форме, — сказал Шашпа в своем видеообращении, опубликованном в его Instagram.

Глава региона добавил, что чувствует себя нормально благодаря своевременной вакцинации. Кроме того, прививку от COVID-19 сделали все его родственники.