Тверскую полностью перекроют на выходные в связи с дорожными работами

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В связи с дорожными работам в центре столицы полностью перекроют Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы — начиная от Настасьинского переулка до площади Тверская Застава. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На указанных улицах будут менять асфальт с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня. Также будет организовано двустороннее движение в пяти переулках: Настасьинском, Дегтярном, Старопименовском, Мамоновском и Благовещенском.

Для объезда рекомендуется использовать Садовое и Бульварное кольца, улицу Малая Дмитровка, Долгоруковскую, 1-ю и 2-ю Брестские улицы, 2-ю и 3-ю Тверскую-Ямскую улицы, а также улицы Александра Невского, Грузинский Вал и Большую Грузинскую, уточнила пресс-служба в своем Telegram-канале.