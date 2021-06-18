Новый спецпроект на сайте мэра Москвы расскажет о водоснабжении в столице

Водоснабжение / Фото: Анна Быкова

Специальный проект «Чистая вода: как это получается», посвященный информации о водоснабжении в столице, запустили на официальном сайте мэра Москвы.

Проект рассказывает о том, как добывают и очищают воду, а также о пути, который она проходит, прежде чем оказаться в водопроводных кранах.

По словам заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы Петра Бирюкова, общая протяженность водопроводной сети столицы составляет более 13 тысяч километров.

Кроме того, ежегодно питьевая вода проходит около 2,5 миллиона анализов по 184 показателям.

Так, новый проект расскажет о масштабах работ, которые реализует Москва, чтобы обеспечить жителей чистой питьевой водой, а также напомнит о важных правилах экономии ресурса, отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подытожил, что развитие цифровизации в современное время помогает не только упрощать себе повседневную жизнь, но и способствует образованию общества в вопросах заботы об окружающей среде.