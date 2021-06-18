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Музей музыки открыл выставку к 130-летнему юбилею Прокофьева
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Музей музыки открыл выставку к 130-летнему юбилею Прокофьева

Ольга Маркова

Развлечения

Российский национальный музей музыки приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Денди и шутник». Проект посвящен 130-летнему юбилею Сергея Прокофьева и представляет его не строгим композитором, а солнечным гением.

Сергей Сергеевич был весьма многогранной личностью. Он не только освоил три специальности и стал великим композитором, но и не прочь был пошалить. Его регулярные шутки над консерваторскими друзьями и преподавателями вошли в историю Альма-матер. А в опере «Любовь к трем апельсинам» Прокофьев сочинил сцену, единственный текст которой составляет смех.

Выставка рассказывает об интересах композитора, показывает образ Прокофьева вне научных статей и монографий. Он следил за модой. Его стиль демонстрируют личные вещи: костюмы, рубашки, галстуки, шляпы, перчатки, шарфы, трость, портфель и другие предметы.

Блокнот и коробочка с перьями символизируют любовь Сергея Прокофьева к написанию прозы, пенсне и книги из личной библиотеки — увлечение чтением, бинокль и открытки — страсть к путешествиям.

Выставка продлится до 5 сентября, сообщается на сайте музея.

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