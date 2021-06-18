СК завершил расследование дела в отношении одного из участников краснозаводской банды

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который состоял в банде из подмосковного Краснозаводска. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, обвиняемый вступил в банду в октябре 2012 года для того, чтобы обогатится. Став членом преступной организации, мужчина принимал участие в систематических нападениях на граждан.

— Так, в 2012 году обвиняемый вместе с соучастниками, с целью передела сфер влияний совершили нападение на члена противоборствующей группировки и произвели в него из автоматического оружия 5 выстрелов, в том числе и в голову. Однако по независящим от них обстоятельствам мужчина остался жив, — рассказала Врадий.

В октябре 2019 года злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью» и «Незаконный оборот оружия».

Следователи передали дело для дальнейшего рассмотрения в Московский областной суд.