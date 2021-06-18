Москвичи смогут взять в аренду электровелосипеды

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Прокат «Велобайк» предложил москвичам воспользоваться услугой аренды электровелосипеда, которая стала доступна на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в пятницу, 18 июня.

По данным департамента, в этом году увеличилось количество предлагаемых электровелосипедов. Если в прошлом году их было 729 на 26 станциях, то к концу текущего сезона их будет уже 1229, разместятся они на 93 станциях.

Новые пункты аренды электровелосипедов появятся на северо-востоке, востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

— Уже этим летом пользователи велопроката смогут взять электровелосипеды в районах Отрадное, Алтуфьево, Перово, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Кунцево и Крылатское, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В департаменте отметили, что отслеживать появление новых станций можно в приложении «Велобайк», и попросили москвичей пользоваться прокатом только при крайней необходимости из-за тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.