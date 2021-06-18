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Москвич ударил своего оппонента ножом в шею во время ссоры в центре столицы
Фото: Pexels

Москвич ударил своего оппонента ножом в шею во время ссоры в центре столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который ударил ножом в шею своего оппонента в ходе уличной ссоры. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представительницы ведомства, инцидент произошел около ресторана на Цветном бульваре. Между двумя молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в шею. Потерпевшего доставили с повреждением сонной артерии в одну из столичных больниц.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска рядом с местом происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний москвич, — заключила Гузь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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