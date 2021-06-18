Москвич ударил своего оппонента ножом в шею во время ссоры в центре столицы
Полиция задержала мужчину, который ударил ножом в шею своего оппонента в ходе уличной ссоры. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
По словам представительницы ведомства, инцидент произошел около ресторана на Цветном бульваре. Между двумя молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в шею. Потерпевшего доставили с повреждением сонной артерии в одну из столичных больниц.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска рядом с местом происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний москвич, — заключила Гузь.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».