Путин отклонил закон об ужесточении ответственности за цитирование фейков
Президент России Владимир Путин отклонил принятый ранее Государственной думой закон, предусматривающий полную ответственность за цитирование информации из других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности. Информация об отказе содержится в базе данных Госдумы.
Изначально документ касался правил возрастной маркировки в СМИ. Однако ко второму чтению Комитет по информационной политике и информационным технологиям внес в закон некоторые изменения. Поправки повлияли на один из пунктом закона о СМИ. Проектом уточнялось основание освобождения редакции или главного редактора от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.