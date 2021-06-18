Путин отклонил закон об ужесточении ответственности за цитирование фейков

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Президент России Владимир Путин отклонил принятый ранее Государственной думой закон, предусматривающий полную ответственность за цитирование информации из других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности. Информация об отказе содержится в базе данных Госдумы.

Изначально документ касался правил возрастной маркировки в СМИ. Однако ко второму чтению Комитет по информационной политике и информационным технологиям внес в закон некоторые изменения. Поправки повлияли на один из пунктом закона о СМИ. Проектом уточнялось основание освобождения редакции или главного редактора от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.