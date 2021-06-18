Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин отклонил закон об ужесточении ответственности за цитирование фейков
Фото: Администрация президента РФ

Путин отклонил закон об ужесточении ответственности за цитирование фейков

Полина Долганова

Политика

Президент России Владимир Путин отклонил принятый ранее Государственной думой закон, предусматривающий полную ответственность за цитирование информации из других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности. Информация об отказе содержится в базе данных Госдумы.

Изначально документ касался правил возрастной маркировки в СМИ. Однако ко второму чтению Комитет по информационной политике и информационным технологиям внес в закон некоторые изменения. Поправки повлияли на один из пунктом закона о СМИ. Проектом уточнялось основание освобождения редакции или главного редактора от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.

Читайте также:
Владимир ПутинзаконСМИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте