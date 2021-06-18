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Более 17 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 17 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Полина Долганова

Общество

За прошедшие сутки в России выявлено 17 262 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 14 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Более 17 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших продолжает лидировать Москва. Там было выявлено 9056 новых случаев заболевания за прошедшие сутки. На втором месте — Подмосковье с 1254 случаями COVID-19. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где выявили 970 новых случаев.

За последние 24 часа специалисты зафиксировали 453 летальных исхода, полностью вылечились 10 954 человека.

Более 17 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Общее число вылечившихся с начала достигло 4 850 659, количество летальных исходов — 128 445.

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