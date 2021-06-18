Более 17 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
За прошедшие сутки в России выявлено 17 262 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Более 14 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.
По количеству заболевших продолжает лидировать Москва. Там было выявлено 9056 новых случаев заболевания за прошедшие сутки. На втором месте — Подмосковье с 1254 случаями COVID-19. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где выявили 970 новых случаев.
За последние 24 часа специалисты зафиксировали 453 летальных исхода, полностью вылечились 10 954 человека.
Общее число вылечившихся с начала достигло 4 850 659, количество летальных исходов — 128 445.