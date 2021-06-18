Полиция задержала молодых «разбойниц», ограбивших москвичку в центре столицы

Фото: МВД

Россия, Москва, Большая Серпуховская улица Карта всех событий

Полиция задержала двух молодых девушек, подозреваемых в разбойном нападении в центре столицы. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Напомним, инцидент произошел на улице Большой Серпуховской в доме 31, корпус 11, во вторник, 8 июня. Студентка Высшей школы экономики возвращалась домой, когда на нее напали злоумышленницы.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Они потребовали отдать им деньги и имущество, но девушка отказалась. Выйдя из себя из-за такого ответа, «разбойницы» принялись избивать студентку. Они ударили ее бутылкой по голове, а после начали бить ногами по телу. Выпустив пар, девушки забрали у студентки ВШЭ серьги, мобильные телефон и скрылись.

Вскоре нападавшие были задержаны. Ими оказались москвички 17 и 18 лет.

— У них изъяты серьги потерпевшей. Похищенным мобильным телефоном злоумышленницы распорядились по своему усмотрению, — заключил Васенин.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».