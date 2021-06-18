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Суд вернул в полицию дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Суд вернул в полицию дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков

Илья Ашуров

Происшествия

Зюзинский суд Москвы вернул в полицию дело об административном правонарушении в отношении блогера Юрия Дудя. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— 11 июня 2021 года административный материал в отношении Дудя был возвращен, — сказал собеседник «ВМ».

Напомним, на Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры увидели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков. Позже на Дудя был составлен протокол по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.

Ранее «Лига безопасного интернета» обратилась с заявлением в полицию после просмотров роликов Дудя.Согласно сообщениям СМИ, экспертизы, которые провела данная организация, выявили признаки пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Напомним, что Моргенштерн недавно уже был фигурантом дела. Так, в четверг, 3 июня, суд в Москве признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в песнях и обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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