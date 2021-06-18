Песков прокомментировал возможное открытие объектов НАТО возле границ РФ

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Создание военных объектов стран НАТО возле границ России является поводом для особого внимания за ситуацией. Об этом рассказал в пятницу, 18 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал сообщения о том, что Турция может создать военную базу в Азербайджане, отметив, что РФ будет предпринимать шаги для обеспечения безопасности.

— В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран — членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов, — пояснил Песков.

Он уточнил, что Россия находится в тесном контакте с Анкарой и Баку. По словам Пескова, шаги, которые предпринимаются в Закавказье, должны развивать инфраструктуру региона, а не повышать напряженность.

— Мы взаимодействуем с Турецкой республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, 15 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Документ предусматривает возможность создания в Азербайджане военной базы Турции.