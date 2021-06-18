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Песков прокомментировал возможное открытие объектов НАТО возле границ РФ
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Песков прокомментировал возможное открытие объектов НАТО возле границ РФ

Анастасия Волоснова

Политика

Создание военных объектов стран НАТО возле границ России является поводом для особого внимания за ситуацией. Об этом рассказал в пятницу, 18 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал сообщения о том, что Турция может создать военную базу в Азербайджане, отметив, что РФ будет предпринимать шаги для обеспечения безопасности.

— В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран — членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов, — пояснил Песков.

Он уточнил, что Россия находится в тесном контакте с Анкарой и Баку. По словам Пескова, шаги, которые предпринимаются в Закавказье, должны развивать инфраструктуру региона, а не повышать напряженность.

— Мы взаимодействуем с Турецкой республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, 15 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Документ предусматривает возможность создания в Азербайджане военной базы Турции.

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