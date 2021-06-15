Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях двух стран. Эрдоган прибыл в Шуши во вторник, 15 июня.

В Шушинской декларации о союзнических отношениях затронуты темы из многих областей, в том числе вопросы обороны, заявил Алиев.

Лидеры двух стран во время встречи также обсудили возможность открытия консульства Турции, пишет РИА Новости.

Напомним, город Шуши перешел Азербайджану после разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

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