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Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях
Фото: Пресс-служба президента Азербайджана / ТАСС

Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях

Анастасия Волоснова

В мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях двух стран. Эрдоган прибыл в Шуши во вторник, 15 июня.

В Шушинской декларации о союзнических отношениях затронуты темы из многих областей, в том числе вопросы обороны, заявил Алиев.

Лидеры двух стран во время встречи также обсудили возможность открытия консульства Турции, пишет РИА Новости.

Напомним, город Шуши перешел Азербайджану после разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

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