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Тверской суд Москвы арестовал завкафедрой в РАНХиГС Корищенко
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Тверской суд Москвы арестовал завкафедрой в РАНХиГС Корищенко

Юлия Павлушова

Происшествия

Тверской районный суд Москвы поместил в СИЗО заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

По данным представителя ведомства, Константин Корищенко пробудет под арестом два месяца. Мера пресечения действует до 16 августа нынешнего года.

Напомним, следствие предъявило мужчине обвинение, предусмотренное уголовной статьей «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

В свою очередь в пресс-службе РАНХиГС «ВМ» заявили, что задержание сотрудника академии не связано с его нынешней работой.

Также по делу проходит еще один обвиняемый — бизнесмен Максим Пальчун.

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