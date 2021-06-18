Следствие просит арестовать завкафедрой в РАНХиГС Корищенко и его предполагаемого сообщника

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В Москве следствие просит арестовать заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко, а также бизнесмена Максима Пальчуна по делу о растрате. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

Обоим фигурантам дела следствие предъявляет обвинение, предусмотренное уголовной статьей «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

— Материалы поступили в суд, фигурантов еще не доставили, — сказал пресс-секретарь суда.

Также он отметил, что судебное заседание назначено на 14:00.

В свою очередь в пресс-службе РАНХиГС «ВМ» заявили, что задержание сотрудника академии не связано с его нынешней работой.

Константин Корищенко — российский финансист. Он занимал пост заместителя председателя ЦБ России с 2002 по 2008 год.