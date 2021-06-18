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Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

Анастасия Волоснова

В мире

Президенту США Джо Байдену стоит незамедлительно пройти тестирование на выявление когнитивных расстройств. Об этом сообщил бывший врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон в пятницу, 18 июня.

По его словам, забывчивость Байдена становится более заметной. Кроме того, общественность за последние 18 месяцев стала все чаще наблюдать «снижение умственных способностей» американского лидера, пояснил бывший врач Белого дома.

— Американский народ заслуживает знать, что он или она может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест, — заявил Джексон в своем открытом письме.

Уточняется, что письмо врача подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они напомнили, что бывший президент США Дональд Трамп проходил тестирование на когнитивные расстройства, поэтому Байден должен последовать его примеру, пишет РИА Новости.

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