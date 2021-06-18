Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
Президенту США Джо Байдену стоит незамедлительно пройти тестирование на выявление когнитивных расстройств. Об этом сообщил бывший врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон в пятницу, 18 июня.
По его словам, забывчивость Байдена становится более заметной. Кроме того, общественность за последние 18 месяцев стала все чаще наблюдать «снижение умственных способностей» американского лидера, пояснил бывший врач Белого дома.
— Американский народ заслуживает знать, что он или она может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест, — заявил Джексон в своем открытом письме.
Уточняется, что письмо врача подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они напомнили, что бывший президент США Дональд Трамп проходил тестирование на когнитивные расстройства, поэтому Байден должен последовать его примеру, пишет РИА Новости.