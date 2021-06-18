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Депутат ГД Ирина Белых: У детей нужно вырабатывать «цифровой иммунитет»
Фото: Сергей Николаев

Депутат ГД Ирина Белых: У детей нужно вырабатывать «цифровой иммунитет»

Павел Гриднев

Общество

Депутат ГД Ирина Белых в рамках программы «Безопасное детство», куратором которой она является, выступила с инициативой о введении в школах обязательного предмета по изучению угроз в киберпространстве.

Стремительные темпы цифровизации, повсеместное использование гаджетов и сети интернет во всех сферах жизни несут в себе не только повышение уровня комфорта, но и новые угрозы, в том числе, для детей. Депутат ГД Ирина Белых, давно и системно занимающаяся вопросами детской безопасности, считает, что без выработки единой, продуманной стратегии по предотвращению опасностей в киберпространстве адекватно противостоять им невозможно.

— Мы учим детей правилам дорожного движения, правилам поведения в обществе, правилам гигиены. Переходить улицу на красный свет нельзя, перед едой надо мыть руки. Вот в такой доступной, понятной для детей форме нужно объяснять им правила поведения в сети интернет. Не строго запрещать, а аргументированно, с демонстрацией конкретных примеров, разъяснять возможные варианты потенциальных угроз. Вырабатывать у детей «цифровой иммунитет», чтобы ребенок самостоятельно мог идентифицировать потенциальную опасность и адекватно на нее реагировать.

Парламентарий напомнила, что, согласно исследованиям специалистов, за последний год было заблокировано несколько десятков тысяч страниц в социальных сетях с суицидальным контентом, с пропагандой запрещенных препаратов. Более половины школьников постоянно получают в соцсетях приглашения «дружить» от незнакомых людей. Родители не всегда могут разъяснить детям правила реагирования на такие угрозы, чаще всего идут по пути запретительных мер. Именно поэтому в кратчайшие сроки должен быть разработан и внедрен обязательный школьный курс по кибербезопасности, который повысит уровень цифровой грамотности детей.

Ранее Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту.

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