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Режим ЧС из-за сильных ливней ввели еще в двух районах Крыма
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Режим ЧС из-за сильных ливней ввели еще в двух районах Крыма

Анастасия Волоснова

Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней ввели в еще в двух районах Крыма. Об этом рассказал советник главы региона Олег Крючков.

Решение о введении режима ЧС было принято на заседании оперативного штаба в пятницу, 18 июня. В настоящее время режим ЧС действует в Керчи, Ялте, а также в Феодосии и Кировском районе после принятого решения, пишет РИА Новости.

В четверг, 17 июня, в Крыму уже объявляли режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, в настоящее время спасатели эвакуируют людей. Уточнялось, что Ленинский район пострадал больше всего.

Напомним, в Ялте в результате подтоплений пострадали восемь человек. Среди них один человек был госпитализирован. Позже стало известно, что еще один человек погиб.

В пресс-службе МЧС Крыма уточняли, что из подтопленных домов эвакуировали 49 человек, среди них было девять детей. Всего в Ялте зафиксировали 87 случаев подтопления. Кроме того, были затоплены подвальные помещения 24 домов.

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