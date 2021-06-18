Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин одобрил идею создания в Москве свободных от COVID-19 ресторанов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сергей Собянин одобрил идею создания в Москве свободных от COVID-19 ресторанов

Иван Юминов

Город

Эксперимент по созданию в столице свободных от коронавируса ресторанов станет сигналом, что при вакцинации можно нормально жить. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июня.

— Это такой хороший сигнал и бизнесу, и горожанам о том, что можно жить по-другому, нормально жить даже в условиях пандемии, но для этого нужно элементарно сделать прививку, — рассказал глава города.

Собянин добавил, что борьба с COVID-19 идет не только за здоровье людей, но и за выживание экономики. Подобный опыт организации зон для привившихся людей есть в других странах, Москва его перенимает, рассказал мэр в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что эксперимент с введением системы QR-кодов с подтверждением вакцинации от COVID-19 планируют провести в 10–15 столичных ресторанах.

Читайте также:
ресторанкоронавирусСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте