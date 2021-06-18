Сергей Собянин одобрил идею создания в Москве свободных от COVID-19 ресторанов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперимент по созданию в столице свободных от коронавируса ресторанов станет сигналом, что при вакцинации можно нормально жить. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июня.

— Это такой хороший сигнал и бизнесу, и горожанам о том, что можно жить по-другому, нормально жить даже в условиях пандемии, но для этого нужно элементарно сделать прививку, — рассказал глава города.

Собянин добавил, что борьба с COVID-19 идет не только за здоровье людей, но и за выживание экономики. Подобный опыт организации зон для привившихся людей есть в других странах, Москва его перенимает, рассказал мэр в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что эксперимент с введением системы QR-кодов с подтверждением вакцинации от COVID-19 планируют провести в 10–15 столичных ресторанах.