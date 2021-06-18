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Эксперта РАН задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
Фото: moscow-live

Эксперта РАН задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Юлия Павлушова

Происшествия
Большая Тульская улица, Карта всех событий

Эксперт Российской академии наук, заведующий одной из кафедр Государственного университета по землеустройству, задержан по подозрению в мошенничестве. По словам источника «Вечерней Москвы» мужчина пообещал за вознаграждение «решить вопрос» с положительными заключениями по темам нескольких научных работ.

Профессор по землеустройству предложил своей знакомой, руководителю центра, помощь в прохождении экспертизы. Он обещал задействовать свои связи среди сотрудников РАН, чтобы работы получили высокую оценку. Взамен он попросил у женщины 450 тысяч рублей — чтобы, якобы, передать их экспертам.

Как уточнил источник «ВМ», экспертизу РАН должны были пройти девять трудов центра изучения проблем сельских территорий Российского государственного заочного аграрного университета.

Эксперта задержали накануне в одном из торговых центров на Большой Тульской улице Москвы. Мужчину поймали во время передачи ему части суммы.

По словам источника «ВМ», на самом деле мужчина не собирался помогать приятельнице. Вознаграждение он планировал оставить себе.

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