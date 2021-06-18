Более двух тысяч человек задействуют для замены асфальта на участке Тверской улицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Более 2,3 тысячи человек одновременно и около 1,4 тысячи единиц техники задействуют для замены асфальта на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 18 июня.

— Технология, которую мы с 2016 года применяем, позволяет быстро, гораздо быстрее укладывать асфальт и с абсолютно высоким качеством без единого шва. В 2017 году на этом участке таким методом было положено асфальтовое покрытие площадью примерно 50 тысяч квадратных метров, — рассказал заммэра.

Уточняется, что это позволило полотну прослужить четыре года вместо трех лет. Применение бесшовной технологии сократит время проведения работ с десяти суток до двух дней.

Для этого, в том числе, задействуют более 2,3 тысячи рабочих и около 1,4 тысячи единиц техники. Движение будет перекрыто с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня на участке от Настасьинского переулка до Лесной улицы, отмечается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.