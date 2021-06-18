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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что совершать перелеты между странами будет нельзя до 19 июля 2021 года включительно на фоне сложной эпидемиологической обстановки, пишет РИА Новости.

В оперштабе 18 июня также сообщали, что Россия восстановит с 22 июня авиасообщение с Турцией, а также с США, Болгарией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией — с 28 июня.