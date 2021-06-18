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Более 20 дел возбудили в Москве о сбыте поддельных сертификатов о вакцинации
Фото: moscow-live

Более 20 дел возбудили в Москве о сбыте поддельных сертификатов о вакцинации

Иван Юминов

Происшествия

Правоохранительные органы возбудили 24 уголовных дела о торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в пятницу, 18 июня.

Так, на севере Москвы в рамках проверочной закупки задержали женщину, которая продавала фиктивные сертификаты за пять тысяч рублей. Кроме того, на юго-востоке города обнаружили продажу справки с поддельной печатью одной из поликлиник.

Еще одно задержание произошло на северо-востоке столицы. Там полицейские задержали курьера, при котором нашли документы на различные имена. Дела возбуждены по статьям «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и «Мошенничество».

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