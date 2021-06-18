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Дело возбудили после падения ребенка на горячий асфальт на юго-востоке Москвы
Фото: СК РФ

Дело возбудили после падения ребенка на горячий асфальт на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, улица Фёдора Полетаева Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения ребенка на горячий асфальт на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве в пятницу, 18 июня.

Инцидент произошел около улицы Федора Полетаева. Мальчик катался на самокате рядом с местом, где проводился ремонт дорожного покрытия.

Из-за падения на жидкий неостывший асфальт он получил ожоги. Следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить степень тяжести полученных ребенком повреждений.

Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», отмечается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что мальчик получил ожоги при падении на свежеуложенный асфальт. Его доставили в больницу с термическими ожогами разной степени. По словам мамы ребенка, место ремонтных работ не было огорожено.

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