Главконтроль назвал размер штрафов за нарушение мер по COVID-19 на мероприятиях

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Организаторов массовых мероприятий в Москве оштрафуют на сумму от 50 до 300 тысяч рублей в случае нарушения правил их проведения. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в пятницу, 18 июня.

— При проведении мероприятий обязательным условием является организация посадочных мест в соответствии с требованием Роспотребнадзора, — рассказал руководитель ведомства.

Так, индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что с пятницы, 18 июня, постановлением мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия смогут посещать максимум 1000 человек. Так, театры и кинотеатры продолжат свою работу, а танцполы на концертах и фан-зоны для болельщиков на стадионах будут закрыты. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в столичных караоке также запрещено.

До 29 июня в столице не разрешается посещать детские игровые комнаты и зоопарки. Кроме того, продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры — детских и спортивных площадок и беседок.