Депздрав Москвы разъяснил временные ограничения по плановой медпомощи

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новые меры по оказанию плановой медицинской помощи в больницах Москвы носят временный характер и введены для защиты пациентов от коронавирусной инфекции, говорится в разъяснениях столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавирусной инфекции, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. Предполагается, что он будет действовать около одного месяца, однако конкретная продолжительность зависит от развития эпидемиологической ситуации в городе.

Как только эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряженной и стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах вернется в прежний режим.

В Москве предпринимаются все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в том числе проводится масштабная вакцинация, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что плановую медицинскую помощь в Москве будут оказывать только привившимся от коронавируса пациентам. При этом права граждан на получение медпомощи ограничиваться не будут, так как пациентов с противопоказаниями к вакцинации будут госпитализировать. Правила также не будут распространяться на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.