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Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о непогоде в Крыму
Фото: Pixabay

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о непогоде в Крыму

Татьяна Плотникова

Общество

Туроператорам, реализующим туры в Республику Крым, рекомендуется предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях на полуострове. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

В ведомстве напомнили, что из-за обильных осадков подтоплен ряд крымских городов — Керчь, Ялта и другие территории Южного побережья Крыма. При этом непогода не повлияла на работу авиационного и железнодорожного транспорта, а также гостиниц.

В связи с этим Ростуризм рекомендует туроператорам предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсии — перенести на более благоприятное время. Планирующих посетить Крым или уже находящихся там просят следить за метеосводками и соблюдать меры безопасности, говорится на официальном сайте Ростуризма.

В четверг, 17 июня, в Крыму объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, в настоящее время спасатели эвакуируют людей. Ленинский район пострадал больше всего.

В Ялте в результате подтоплений пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.

18 июня режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней ввели в еще в двух районах Крыма.

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