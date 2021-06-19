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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Тверской области
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Тверской области

Татьяна Плотникова

Общество

Главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов распорядился ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для определенных категорий жителей региона. Об этом рассказали в правительстве области в ночь на субботу, 19 июня.

Пройти вакцинацию от COVID-19 необходимо работникам торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

Также прививки в обязательном порядке следует сделать государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

В Тверской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: за последнюю неделю в регионе госпитализировали 511 человек, это на 46 процентов больше, чем за предыдущую семидневку, сообщается в официальной группе правительства области в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что обязательную вакцинацию от коронавируса для людей из групп риска ввели в Москве, Подмосковье, Кемерове, на Сахалине и в Туле. Она подчеркнула, что меры, направленные на снижение рисков распространения коронавируса, являются актуальными и для нового штамма.

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