Ирина Шейк подогрела слухи о воссоединении с Брэдли Купером

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Топ-модель российского происхождения Ирина Шейк появилась в компании бывшего мужа, актера Брэдли Купера.

В четверг, 17 июня, знаменитостей заметили на улицах Нью-Йорка. Оба явно находились в хорошем расположении духа, что подогрело слухи о воссоединении звездной пары.

По словам одного из источников, близких к ситуации, даже после развода Купер поддерживает Шейк, поскольку желает ей счастья, причем Брэдли и Ирина поддерживают близкие дружеские отношения и делятся друг с другом личными подробностями.

Другой источник утверждает, что Шейк ставит во главу угла благополучие своей дочери, а не личную жизнь, сообщает Cosmopolitan.

Напомним, Ирина Шейк ранее состояла в браке с Брэдли Купером, у них есть общая дочь Лея. Пара рассталась в 2019 году.

В конце мая 2021 СМИ заподозрили Ирину Шейк в романе с рэпером Канье Уэстом, бывшим мужем Ким Кардашьян. Звезды подогрели слухи, появившись вместе во Франции на отдыхе, с которым совпал день рождения рэпера.