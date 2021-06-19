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Власти Ялты допустили эвакуацию части жителей
Фото: facebook.com/pavlenkojp

Власти Ялты допустили эвакуацию части жителей

Татьяна Плотникова

Происшествия

В поселке Кореиз под Ялтой сложилась сложная обстановка из-за непогоды, в связи с чем может быть принято решение об эвакуации населения. Об этом рассказала мэр Ялты Янина Павленко.

Павленко уточнила, что в поселке подтоплены дома с обрушением грунта, повреждена стена одного из домов.

Градоначальник отметила, что находится в поселке вместе с региональным министром жилищно-коммунального хозяйства и руководителем местного главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Местных жителей просят оставаться на связи с Единой дежурной диспетчерской системой и, в случае необходимости, быть готовыми к эвакуации, написала Павленко на своей странице в Facebook.

В четверг, 17 июня, в Крыму объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, в настоящее время спасатели эвакуируют людей. Ленинский район пострадал больше всего.

В Ялте в результате подтоплений пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.

18 июня режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней ввели в еще в двух районах Крыма.

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