Достопримечательности Ялты закрыли для туристов на три дня

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Министерство курортов и туризма Республики Крым приняло решение закрыть для посетителей достопримечательности Ялты в связи со сложными погодными условиями. Об этом в ночь на субботу, 19 июня, рассказала мэр города Янина Павленко.

Павленко уточнила, что достопримечательности Ялты не будут работать с 19 по 21 июня включительно.

Мэр Ялты также призвала экскурсионные компании ограничить доступ туристов на объекты, что городские власти получили возможность максимально навести порядок на улицах, сообщает ТАСС.

17 июня в Крыму объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, в настоящее время спасатели эвакуируют людей. Ленинский район пострадал больше всего.

В Ялте в результате подтоплений пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.

18 июня режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней ввели в еще в двух районах Крыма.