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Семь человек погибли во время жесткой посадки самолета в Кемеровской области
Фото: pixabay.com

Семь человек погибли во время жесткой посадки самолета в Кемеровской области

Полина Долганова

Происшествия

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. В результате происшествия семь человек погибли, 13 пострадали. Об этом в субботу, 19 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет приземлился в субботу, 19 июня, в районе села Журавлева в Промышленновском районе.

Уточняется, что на борту авиасудна находились 20 пассажиров. Ранее сообщалось о четырех погибших.

По данным Сибирского авиационного спасательного центра, на место случившегося вылетел спасательный вертолет. В настоящее время на месте жесткой посадки Л-410 ведутся поисково-спасательные работы.

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