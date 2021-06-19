Наталья Сергунина рассказала об итогах пяти лет работы «Парка ремесел» на ВДНХ
Более семи тысяч мероприятий прошло в «Парке ремесел» на ВДНХ за пять лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина в субботу, 19 июня.
— «Парк ремесел» — один из семи тематических кластеров ВДНХ. Сегодня он насчитывает свыше 20 творческих пространств для художников, дизайнеров, керамистов и других мастеров, — рассказала заммэра.
Так, его резиденты проводят интерактивные программы, лекции и мастер-классы. Площадь парка составляет 25 гектаров, он находится на севере ВДНХ. Его флагманский проект «Дом ремесел» расположен в павильоне № 47 «Свиноводство».
В число резидентов «Парка ремесел» входит семейный образовательный центр «Городская ферма», крафтовые производства, а также фотостудия, отметила Сергунина.