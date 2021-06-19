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Маленькая девочка выпала с балкона шестого этажа в центре Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Маленькая девочка выпала с балкона шестого этажа в центре Москвы

Полина Долганова

Происшествия
улица Солянка, дом 1/2, строение 2Карта всех событий

Годовалая девочка скончалась в результате падения с балкона шестого этажа жилого дома в центре Москвы. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла по адресу улица Солянка, дом 1/2, строение 2, вечером 18 июня.

По данным источника, девочка жила в благополучной семье. На момент трагедии ей было 1 год и 8 месяцев. Она упала с балкона, пока родители разговаривали в гостиной с ее бабушкой по видеосвязи.

— В какой-то момент они отвлеклись и упустили дочь из поля зрения, ребенок вышел из гостиной. Женщина через одну минуту обратила внимание на отсутствие дочери в комнате и пошла ее искать по квартире, но той нигде не было, — рассказал собеседник агентства.

Женщина обнаружила открытую дверь балкона, вышла на него и посмотрела вниз — на земле лежала ее дочь. Малышка умерла в машине скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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