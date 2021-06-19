Обновление поездов Кольцевой линии метро завершилось в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Работы по обновлению поездов на Кольцевой линии московского метрополитена подошли к концу. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Теперь по «кольцу» будут курсировать 35 новых поездов «Москва-2020». Все они обслуживаются в электродепо «Красная Пресня».

Кроме того, специалисты продолжают обновлять составы на Калужско-Рижской линии. Полностью заменить все поезда на новые «Москва-2020» планируется к 2023 году.

По словам заместителя мэра Москвы в Правительстве города, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, Кольцевая линия метро является одной из самых востребованных среди столичных пассажиров.

— В условиях роста заболеваемости в столице обновление подвижного состава особенно важно: новые поезда имеют встроенную систему автоматического обеззараживания воздуха и очищают его прямо в поездке, — приводят слова заммэра в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Руководитель департамента подытожил, что две трети подвижного состава метрополитена представляют из себя поезда нового поколения. Через два года их обновление достигнет 80 процентов.