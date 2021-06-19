Кабмин одобрил распределение средств регионам для выплат детям от 3 до 7 лет

Фото: Правительство РФ

Правительство России одобрило распределение средств по регионам на выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.

— Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит 55 миллиардов рублей семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам,размер выплаты может быть равен половине, 75 или 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка.