В Москве разъяснили правила обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

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Сотрудники организаций, у которых есть временные медицинские отводы, а также граждане, которые переболели коронавирусом, учитываются в числе тех 40 процентов, которые могут не делать прививку от COVID-19. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В оставшихся 40 процентах как раз учитываются те, кто имеют временные медицинские отводы, те, кто переболели коронавирусом, и другие лица на усмотрение самих организаций, — заявила заммэра в интервью ТАСС.

Она добавила, что у тех работников, которые по каким-то причинам приняли для себя решение не прививаться от коронавирусной инфекции, оснований надеяться на наличие иммунитета значительно меньше, чем у тех, кто сделает прививку.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, которые активно пользуются общественным транспортом и посещают общественные места.